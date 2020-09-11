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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تنفى تدشين صفحة للوظائف على «فيسبوك»

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:08 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
محمد إبراهيم
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نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخبارًا عن توفير منح ووظائف جديدة.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية" والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.
وفي سياق آخر، تم الانتهاء من صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والذي استمر لمدة خمسة أيام من 16 إلى 20 أغسطس الماضي، ليصل إجمالي ما تم صرفه لنحو مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، على 3 دفعات نحو 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المتضررة من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا.

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