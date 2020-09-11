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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «عمال السودان»: دعم الرئيس السيسي يؤكد أننا شعب واحد

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:06 ص
رئيس الاتحاد المهندس
رئيس الاتحاد المهندس يوسف عبدالكريم،
دعاء جابر
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أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في السودان المهندس يوسف عبدالكريم، على أهمية المساندة والتضامن والدعم الذي قدمته، وثمّن ما تقدمه مصر رئيسا ً وحكومةً وشعبًا وعمالًا إلى السودان خلال الأزمة الحالية المتمثلة في السيول والفيضان الذي ضرب البلاد مؤخرا ما أسفر عن ضحايا في الأرواح والممتلكات.

وحسب بيان أصدره مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قال "عبدالكريم" في تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن البيان العمالي الصادر منذ أيام قليلة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ27، برئاسة النائب جبالي المراغي، والتصريحات التي جاءت فيه على لسان الأمين العام النائب محمد وهب الله جاء في الوقت المناسب لتؤكد على حقيقة جوهرية وهي أن "عمال مصر"، أصحاب مواقف مشرفة تجاه شعب وعمال السودان، ويؤكد "أننا جسم واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالسهر والحمى"، موضحا أن التعاون والتنسيق مع اتحاد عمال مصر ونقاباته العامة مستمر منذ تاريخ طويل كترجمة للعلاقات التاريخية والحضارية، والمصيرية بين البلدين الشقيقين، من أجل الحفاظ على الأمن القومي الأفريقي والعربي، ومواجهة كافة التحديات، موضحًا أن "عمال مصر" و"عمال السودان" كانوا ولا يزالوا "صوتًا واحدًا" ويربطهم تعاون تنظيمي وفكري في كافة المنظمات العمالية عربيًا ودوليًا.

وأضاف رئيس "عمال السودان" أن مواقف مصر الراهنة مشرفة وتاريخية وأزلية إن كان في الفيضانات والكوارث الطبيعية أو في كل مايتعرض له السودان، وهذا يعزز ويؤكد أننا شعب واحد في وادي النيل، مؤكدًا على التصريحات الرسمية السودانية التي أشارت إلى أن كل ما طلبته الحكومة السودانية من أولويات واحتياجات في تلك المرحلة، وصلت أضعافه من مصر، لافتًا إلى أن هناك وعودًا بأن الجسر الجوي، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتسييره إلى السودان، سيتواصل خلال الأيام القادمة،وهذا يوضح أهمية المساندة القادمة إلى السودان من كافة المستويات في الدولة المصرية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بتسيير جسر جوي الى السودان يحمل متطلبات احتياجات الذين تأثروا بالسيول والفيضانات مشيرا الى أن هذه الطائرات تعد الخطوة الأولى للجسر الجوي بين البلدين منوها إلى أن الفترة القادمة ستكون هنالك المزيد من المساعدات للمتضررين.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أصدر بيانًا أكد فيه دعمه ومساندته وتضامنه مع السودان الشقيق حكومةً وشعبًا وعمالًا، في مواجهة آثار الفيضانات، التي تجتاح البلاد، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويشار هنا إلى أن السودان الشقيق شهد فيضانات نتيجة كميات الأمطار الغزيرة التي سجلت أرقاما قياسية، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات هناك إلى اعتبار البلاد كلها منطقة كوارث طبيعية وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، بسبب الارتفاع القياسي لمنسوب المياه.

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