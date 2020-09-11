بث مباشر.. إيبارشية ملوي تستأنف قداسات الجمعة

تستأنف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، القداسات الإلهية ليوم الجمعة بإجراءات احترازية مشددة.ويترأس الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي، اليوم، قداس الجمعة بالكنيسة المرقسية مقر مطرانية ملوي.يشاركه في إتمام صلوات قداس الجمعة، عدد من كهنة الإيبارشية، إلى جانب الشعب القبطي، واتخذت الكنيسة كافة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من التباعد الاجتماعي بين الأفراد، وارتداء الكمامة.جدير بالذكر أن الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية استأنفتا عودة قداسات الجمعة يوم 28 أغسطس، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بعودة الصلوات أيام الجمعة.