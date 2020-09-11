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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مسجدين بتكلفة 10 ملايين جنيه في كفر الشيخ

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
الشيخ سعد الفقي
الشيخ سعد الفقي
عمرو الشامي
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قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه سيتم افتتاح مسجد "عثمان بن عفان" بقرية سيدي نصر التابعة لمركز ومدينة كفر الشيخ، وتبلغ تكلفة إنشاء المسجد 3 ملايين جنيه، وذلك بعد إنهاء كافة التشطيبات والأعمال الإنشائية وصولًا للفرش وفتحه أمام المواطنين لإقامة الصلوات فيه مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، خلال تصريحات خاصة لـ " الدستور" أن سيتم افتتاح مسجد الكفر الشرقي الواقع في نطاق مركز الحامول، بتكلفة إنشاء بلغت 7 مليون جنيها، وذلك يوم الخميس المقبل، وهو يعد من المساجد الكبيرة نوعا ما، وأنه جاري حاليا وضع اللمسات الأخيرة من أجل افتتاحه، لافتًا أن هناك مساجد أخرى سيتم افتتاحها خلال المرحلة القليلة المقبلة تكلف إنشاؤها ملايين الجنيهات في إطار اهتمام الدولة بدور العبادة.

وأكد الشيخ سعد الفقي، أن الدولة حريصة على افتتاح المساجد وإنفاق كافة الأموال اللازمة لكي تكون جاهزة لاستقبال المصلين على أكمل وجه دون أن ينقصها شئ وتجهيزها بأفضل ما يكون، فضلًا عن الاهتمام الشديد في مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

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