34 ألفا و808 حالات إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة، تسجيل 34 ألفا و808 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن 894 حالة وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في أمريكا منذ بدء الجائحة وصلت إلى 6 ملايين و396 ألفا و73 حالة إصابة على الأقل، بينما بلغ إجمالي الوفيات 191 ألفا و753 حالة.