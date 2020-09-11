حبس عاطل ضبط بهيروين وسلاح ناري في الإسماعيلية

أصدرت نيابة الإسماعيلية، قرارًا بحبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لحيازته كمية من مخدر الهيروين وسلاح بدون تصريح.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط "م.ق.ا"، "35 سنة"، عاطل، ومقيم في وادي الملاك بدائرة مركز التل الكبير،وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين تزن 100 جرام، سلاح نارى "بندقية خرطوش"، و3 طلقات من ذات العيار).وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وبمواجهته اعترف بحيازته للهيروين بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس، وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.