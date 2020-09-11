انقطاع المياه عن منطقة الوليدية ومنقباد لليوم الثاني بأسيوط

يستمر المختصون بشركة مياه أسيوط في العمل لإصلاح وتغيير خط طرد محطة صرف صحي الوليدية قطر ٦٠٠مم، والذي تعرض للكسر أمس، وتأثرت به منطقة الوليدية ومنقباد بقطع المياه.حيث من المقرر تجميع خط جديد لتغييره بالكامل، وكذلك تغيير خط سيره لعدم تكرار المشكلة مرة أخرى، حيث إن الخط الحالي يمر أسفل سور جامعة الأزهر مما يؤدى إلى صعوبة التحكم به أثناء الإصلاح، وذلك سبب تكرار المشكلة.كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أعلنت أمس عن انقطاع المياه عن منطقة منقباد والوليدية، بسبب حدوث كسر بخط طرد المحطة.هذا وقد طالبت الشركة المواطنين بتخزين مياه تحسبا، لفترة الانقطاع، كما أنها وفرت سيارات مياه نقية تجوب الشوارع.