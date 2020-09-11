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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تكشف حقيقة إجبار الخريجين على تأدية الخدمة العامة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:48 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
محمد إبراهيم
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نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة.

وقال المركز في تقرير الشائعات الدوري الصادر اليوم، إنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجباريًا، وذلك وفقًا للقانون رقم 76 لسنة 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطًا للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.

وفي سياق متصل، تستغرق الخدمة العامة 12 شهرًا للحصول على شهادتها، وتكون في أحد المجالات القومية، فقد بدأت بـ12 مجالًا عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة، ووصلت إلى 42 مجالًا خلال الوقت الحالي، وهناك مجالات أخرى تتم إضافتها، ويحق للمكلف اختيار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتم توزيع التكليفات حسب التوزيع الجغرافي، ويتراوح المقابل المادي لتأدية الخدمة العامة ما بين 500 لـ1500 جنيه.

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