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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير المالية: توحيد الجهود الإفريقية لإنتاج مصل «كورونا» فى مصر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:09 ص
معيط
معيط
راندا التوني
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أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، حرص الحكومة المصرية على تعزيز سُبل التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية؛ تحقيقًا للتكامل الأفريقي باعتباره الركيزة الأساسية لتعظيم القدرات القارية، ودعم الجهود التنموية بما يُلبى طموحات الشعوب الإفريقية الشقيقة، لافتًا إلى ضرورة السعي الجاد لتنشيط حركة التجارة البينية على نحو يتسق مع حجم التجارة الإفريقية.
أضاف الوزير، فى لقائه مع بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، أنه ينبغى توحيد الجهود الأفريقية لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والحد من تداعياتها: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، مُثَّمنًا اقتراح البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير، بضرورة تعاون الدول الإفريقية فى تمويل إنتاج مصل «كورونا» بقيمة تقديرية تبلغ ٤ مليارات دولار بكل من مصر وجنوب إفريقيا.

استعرض بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، بعض المشروعات الهادفة لجذب الاستثمارات للدول الإفريقية بما يُساعد فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم أواصر التعاون الاقتصادى، موضحًا أهمية إنشاء صندوق استثمارى لتمويل المشروعات التنموية بالقارة الإفريقية بحيث يُسهم البنك بنسبة 51%، والدول الإفريقية 49%.

أشار إلى ضرورة إطلاق منصة إلكترونية لتحفيز التجارة البينية الإفريقية، حيث يبلغ حجمها 150 مليار دولار فقط من حجم التجارة الإفريقية الذى يصل إلى تريليون دولار، على أن يتم سداد قيمة الصادرات والواردات بالعملات المحلية من خلال هذه المنصة بآلية تحددها الدول الإفريقية، وقد وعد وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بأن تلعب مصر دورًا بنَّاءً في هذا الإطار خلال فترة رئاستها الجمعية العامة للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد.

جدير بالذكر أن البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد يُعد مؤسسة تمويل التجارة الإفريقية متعددة الأطراف، وقد تم إنشاؤه عام 1993 برعاية بنك التنمية الإفريقى، ويتمثل رؤيته فى أن يكون بنك التمويل التجارى لإفريقيا؛ حيث يستهدف تنويع التجارة الإفريقية، وزيادة حصتها فى التجارة العالمية.

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