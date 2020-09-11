أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن 11-9-2020

أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 969 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام عيار 22 نحو 888 جنيهًا، أما جرام عيار 21 فبلغ سعره 848، وسجل جرام عيار 14 565 جنيهًا، أما جرام عيار 12 فسجل نحو 485 جنيهًا.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.784 جنيهًا.



أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، أمام تعافي الاقتصاد العالمي أثر تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد و انتعاش الدولار الأمريكي.



وسجل الذهب العالمي تراجعًا في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1938.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وذلك بعد أن بلغ الذهب أفضل مستوياته منذ الثاني من سبتمبر عند 1965.94 دولار أمس الخميس، والذهب مرتفع 0.3 % منذ بداية الأسبوع الجاري، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1945.50 دولار.



وكانت أسعار الذهب العالمية ارتفعت 28 % منذ بداية العام الجاري إذ ضخت حكومات وبنوك مركزية تحفيزات ضخمة في الاقتصاد وأبقت أسعار الفائدة منخفضة لتخفيف التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 % إلى 26.58 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 0.7 % إلى 2277.97 دولار.



أسعار الذهب اليوم فى مصر الآن، هبط البلاتين 0.4% إلى 922.29 دولار لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي، منذ الأسبوع المنتهي في السابع من أغسطس بارتفاع 3 %.





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