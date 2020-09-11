تفضح زيف الإرهابيين.. «الأوقاف» تفتتح 130 مسجدًا فى 18 محافظة اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 130 مسجدًا على في 18 محافظة من محافظات الجمهورية، منها 34 مسجدًا من تنفيذ وزارة الأوقاف، و96 مسجدًا بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف.وستكون المساجد بمحافظات "البحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والوادي الجديد، والسويس، والشرقية، والدقهلية، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والقليوبية، والمنوفية".تقوم الوزارة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، بافتتاح 314 مسجدً تم إحلالها وتجديدها منها عدد 121 مسجدًا من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية منها 5 مساجد إنشاء جديد.وأوضح وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، أن ما تم إنجازه في عمارة المساجد خلال 6 سنوات بناءً جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا أو فرشًا أوصيانةً غير مسبوق في تاريخ مصر.وأضاف وزير الأوقاف في بيان سابق له، أن ردّ الوزارة على أهل الشر وجماعات الفتنة والضلال التي تعمل على قلب الحقائق، إفكًا وزورًا وبهتانًا دائمًا يأتي بالأفعال والأدلة والبراهين فالأرقام لا تكذب ولا تتجمل، ويكفي أن نعلم أن ما أنشئ إنشاء جديدًا في 6 سنوات تجاوز 1200 مسجد، وأن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته تجاوز 3600 مسجد، وأن ما سيتم افتتاحه في يوم واحد، وهو يوم الجمعة المقبلة 130 مسجدًا، منها 53 مسجدًا في محافظة واحدة وهي محافظة الشرقية.وتابع " جمعة": "فضلًا عن المساجد التي تعد مفخرة في مجال العمارة الإسلامية، كمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، الذي أضحى قبلة للسائحين وكل قاصدي جنوب سيناء، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين، ومسجد الحق المبين بمدينة الطور، وعشرات بل مئات المساجد التي صار كل منها أيقونة في مجال العمارة الإسلامية".