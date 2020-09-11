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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان 54 مسجدًا.. اليوم

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:52 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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يفتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، 53 مسجدًا بمحافظة الشرقية، بمشاركة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، والدكتور محمد أبوحامد وكيل المديرية، وقيادات الدعوة بالمديرية، وذلك ضمن 130 مسجدًا تفتتحها الوزارة فى 18 محافظة اليوم.

يأتي ذلك فيما تواصل مديرية أوقاف الشرقية وجميع المديريات في المحافظات حملة النظافة والتعقيم التي أطلقتها وزارة الأوقاف لتعقيم ونظافة جميع المساجد على مستوى الجمهورية.

وقالت الوزارة إنه على المسلم أن يأخذ زينته ويلبس أحسن ثيابه عند كل صلاة ولا سيما عند الذهاب إلى المسجد، لأنه ذاهب للوقوف بين يدي رب العالمين، فإذا دخل الإنسان بيت شخص عظيم أو مكانه حافظ بشدة على نظافته وترتيبه ووضع كل شيء في موضعه وتركه أفضل مما كان، فأي بيت وأي مكان أعظم من بيوت الله (عز وجل) وأولى بذلك.

وتابعت الوزارة: "فبيوت الله هي الأولى بالتعظيم والتكريم، والحفاظ التام على نظافتها وكل ما يتصل بشئونها حتى ننال رضا الله (عز وجل) وكريم فضله على عمار بيوته، فعلى المسلم إذا أراد الذهاب إلى المسجد أن يأخذ زينته وأحسن ثيابه لأن الله (عز وجل) يقول " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ "، ويحافظ على نظافته ونظافة المكان الذي يصلي فيه، لأن الله (عز وجل) امتدح المحافظين على طهارتهم وطهارة مساجدهم، حيث يقول: " فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

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