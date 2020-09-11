رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مصرع 15 في حرائق الغابات بأمريكا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
حرائق الغابات
حرائق الغابات
ا ش ا
طباعة
أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الجمعة أن 15 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم جراء حرائق الغابات التي اندلعت في منطقة شمال كاليفورنيا وواشنطن العاصمة وولاية أوريجون خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن السلطات عثرت على جثامين سبعة أشخاص في شمال كاليفورنيا أمس الخميس، في الوقت الذي كان يحاول فيه رجال الإطفاء إخماد عدد من حرائق الغابات الضخمة، ليرتفع أعداد الضحايا في الولاية إلى 10 أشخاص.

وأضافت الشبكة أنه لقى خمسة أشخاص أخرين على الأقل مصرعهم في واشنطن وأوريجون خلال الأسبوع الجاري في حرائق غابات تم السيطرة عليها.

وقال مسئولون بولاية أوريجون إن حرائق الغابات، سريعة الانتشار بين الولايات المطلة على الساحل الغربي، أجبرت نحو 500 ألف شخص بالولاية على الفرار من منازلهم ولا يزال العدد قابلا للزيادة.

وأشارت الشبكة إلى أنه تم استدعاء رجال الإطفاء من كافة أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم المساعدة في إخماد الحرائق الهائلة؛ حيث شهدت 12 ولاية تقع في غرب البلاد أكثر من 100 من حرائق الغابات التي التهمت أكثر من 3ر4 مليون فدان، وفقا لما أعلنه المركز الوطني لمكافحة الحرائق بين الوكالات.

موضوعات متعلقة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

مستشار يتكفل بالمتطلبات القانونية لـ«سيدة القطار»

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

مصرع 15 في حرائق الغابات بأمريكا

«أيروفلوت» الروسية تستأنف رحلات الطيران إلى الإمارات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-9-2020

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل ختام الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة

قريبا.. صدور الترجمة العربية لرواية «مرلين والعائلة»