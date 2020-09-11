«بومبيو» في قبرص لتهدئة التوتر حول شرق المتوسط غدا

يزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، غدا السبت، قبرص بهدف التوصل لتهدئة حول توترات شرق المتوسط مع تركيا بسبب أفعال الأخيرة غير الشرعية فى التنقيب عن الغاز.جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي فى تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن زيارته لقبرص ستأتي استكمالا لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.وقال "بومبيو": "يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية، لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة"، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.ولفت إلى أن دور ألمانيا في السعي لخفض التوتر الذي تغذيه ممارسات تركيا في شرق المتوسط، كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في ردع أنقرة عن تصرفاتها، إذ دعمت اليونان وقبرص.وأعرب بومبيو عن أمله فى أن يكون هناك حوار حقيقي، بجانب سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد المحادثات.