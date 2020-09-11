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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق تام لمدة أسبوعين بسبب كورونا في إسرائيل

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:10 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "كابينت كورونا" الخميس على توصية وزارة الصحة ومدير"مجين يسرائيل" التي تشمل خطة طويلة الأمد ومتعددة المراحل لخفض عدد الإصابات بالفيروس.

وسيتم المصادقة على الخطة من قبل الحكومة يوم الأحد القادم، بحيث تحدد الحكومة مواعيد دخول كل مرحلة حيز التنفيذ شرط أن تحقق المراحل الأولى أهدافها.

وتندرج الخطة التي صادق عليها "كابينت كورونا" إلى 3 مراحل: أهمها مرحلة الإغلاق.

وتتضمن هذه الخطوة فرض تقييدات حتى 500 متر من مكان السكن، وإغلاق المؤسسات التربوية، باستثناء التربية الخاصة (صفوف خامس وما فوق تعليم عن بعد)، وإغلاق النشاط الخاص والعام (العمل من البيت قدر الامكان)، باستثناء الأعمال الضرورية، حوانيت البقالة، الصيدليات والمصالح الضرورية، وإقامة الصلوات في الحيز العام وفقًا للنظام الذي سيُتفق عليه، بالإضافة إلى إغلاق شامل للمطاعم (ما عدا الإرساليات)، أماكن الترفيه، التجارة والسياحة الداخلية.

أما المرحلة الثانية من الخطة التي صادق عليه الكابينت فهي: كبح مشدد، والإجراءات التي سيتم اتخاذها هي منع الانتقال بين البلدات، وتقييد التجمهرات طيلة فترة الإغلاق وفقا لتقييدات خطة الرمزور، وإغلاق شامل للمطاعم، المحلات التجارية، الترفيهية، السياحية والمحلات التي تشمل استقبال جمهور، وإغلاق المؤسسات التعليمية طيلة فترة الاغلاق ما عدا التعليم الخاص والتعليم عن بعد لصفوف الخامس وما فوق، وعمل القطاع العام في حالة طوارئ، بالإضافة إلى أنه في القطاع الخاص- العمل حتى 30%-50%؜ في المحلات التي لا تشمل استقبال جمهور (مكاتب، مصانع وما إلى ذلك)، العمل من البيت قدر الإمكان.

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