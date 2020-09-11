163 إصابة جديدة و4 وفيات بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17 ألفا و598 حالة.وذكرت وزارة الصحة البلغارية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال 24 ساعة الماضية 4 وفيات جراء الإصابة بالفيروس؛ ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 706 أشخاص.وأفادت وزارة الصحة البلغارية بارتفاع عدد الأشخاص المتعافين إلى 12 ألفا و297 بعد تسجيل 145 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بالفيروس في بلغاريا بلغ حتى الآن 4273 حالة، بينهم 746 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات، 55 منهم في حالة خطيرة بوحدات العناية المركزة.