«أيروفلوت» الروسية تستأنف رحلات الطيران إلى الإمارات

استأنفت شركة الطيران الروسية الحكومية "أيروفلوت"، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى دبي التي تم تعليقها في وقت سابق بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد والإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء انتشار الفيروس.وأوضحت الشركة، أنه سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعيا بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، وشددت الشركة على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديدا قبل 96 ساعة من موعد الوصول إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول.وفي مطلع الشهر الجاري أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوما بشأن استئناف الرحلات على أساس المعاملة بالمثل مع الدول الثلاث، حيث سمحت الحكومة الروسية بتنفيذ 3 رحلات في الأسبوع إلى مطار القاهرة، ورحلتين في الأسبوع إلى دبي، ومطار فيلانا الدولي بجزر المالديف.