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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة فلسطيني بقنبلة غاز أطلقها الاحتلال عليه بشكل مباشر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:09 ص
إصابة فلسطيني بقنبلة
إصابة فلسطيني بقنبلة غاز
مروة عنبر
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أصيب شاب فلسطيني من بلدة قفين في محافظة طولكرم، اليوم الجمعة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنبلة غاز بشكل مباشر عليه بمحاذاة جدار الفصل العنصري، المقام على أراضي المواطنين غرب جنين، قرب قرية ظهر العبد في منطقة يعبد.

وأفادت مصادر محلية في البلدة بأن الشاب أسامة فتحي علي صباح، أصيب بعد أن أطلق عليه جيش الاحتلال قنبلة أصابته مباشرة في فمه ووجهه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفقا لما نقلته وكالة سوا الفلسطينية.

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