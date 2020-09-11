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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تسجل 3144 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:07 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
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سجلت أوكرانيا، 3144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد إلى 148 ألفا و756 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل 53 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 3076 شخصا، فيما تعافت 1128 حالة ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 67 ألفا و5 حالات.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الماضي إذ سجلت 404 إصابات، تليها ترنوبل بتسجيلها 302 حالة، ثم منطقة أوديسا 283 حالة، ومنطقة خاركيف 280 حالة.

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