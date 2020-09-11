تسجيل 548 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

أعلنت السلطات الصحية في باكستان، اليوم الجمعة، تسجيل 548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغت 300 ألف و371 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6370 حالة وفاة.وأضافت الصحيفة أن إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 288 ألفا و206 حالات.