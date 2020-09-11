176 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، تسجيل 176 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 21919 إصابة.وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن عدد الإصابات اليومي ظل أقل من 200 إصابة لليوم التاسع على التوالي، لكن ارتفع العدد بمقدار 21 إصابة مقارنة مع العدد المسجل أمس الخميس 155 إصابة.وأوضح المركز أنه من بين الـ176 إصابة الجديدة، كانت هناك 161 إصابة محلية، و15 إصابة وافدة من الخارج، وفي سياق متصل، ارتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس بمقدار 4 حالات إلى 350 حالة وفاة.وشهدت البلاد الاتجاه التراجعي في عدد الإصابات اليومي، بعد أن وصل العدد إلى ذروته 441 إصابة يوم 27 أغسطس الماضي، وسط اكتشاف إصابات جماعية في العاصمة وضواحيها.