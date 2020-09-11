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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين كوريا الجنوبية وكندا بشأن كورونا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:05 ص
وزيرا خارجية كوريا
وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وكندا
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أجرى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وكندا، اليوم الجمعة، محادثات هاتفية لمناقشة الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد وغيرها من قضايا التعاون المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه خلال المحادثات شاركت وزيرة الخارجية الكورية كانج كيونج-هوا، ونظيرها الكندي فرانسوا فيليب تشامباجن وجهات نظر الدولتين بصفتهما متشابهتين في الرؤية، وعليهما التعاون عن كثب على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار الوزيران إلى التقدم الذي أحرزته الدولتان منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بينهما حيز التنفيذ عام 2015، معربين عن توقعاتهما بأن الشركات الكورية والكندية، ستعزز التعاون فيما بينها في مجال الذكاء الصناعي وغيره من مجالات الثورة الصناعية الرابعة.

وأعربت "كانج" عن امتنانها للجانب الكندي لدعمه مجهودات سول لدفع عملية السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية المنقسمة.

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