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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا في أمريكا اللاتينية تتجاوز 8 ملايين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
وكالات
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تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حاجز 8 ملايين يوم الخميس في أمريكا اللاتينية، المنطقة التي بها أكبر عدد من الإصابات في العالم، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الفيروس ينتشر الآن بشكل أبطأ في بعض البلدان.

وانخفض المعدل اليومي للحالات في المنطقة إلى 67 ألف و173 حالة حتى يوم الأربعاء، من 80 ألف و512 حالة في الأيام الـ 7 السابقة، وفقا لإحصاء رويترز الذي يستند إلى الأرقام الرسمية.

وظلت البرازيل، التي تعاني من أسوأ تفش في المنطقة، على رأس قائمة أمريكا اللاتينية لحالات الإصابة والوفاة بالفيروس، حيث سجلت ما مجموعه 4.2 مليون إصابة وأكثر من 128 ألف وفاة.

ومع ذلك رصد المسؤولون البرازيليون انخفاضا في الإصابات في الأيام الأخيرة، وسجلت البرازيل أمس الخميس 40 ألف و557 إصابة جديدة.

كما انخفض متوسط ​​عدد الحالات بشكل طفيف في بيرو وكولومبيا والمكسيك، وهي البلدان التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بعد البرازيل.

وسجلت المكسيك 4857 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و554 حالة وفاة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 652 ألف و364 إصابة و69 ألف و649 حالة وفاة.

وتوفي أكثر من 900 ألف شخص على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وسجلت الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أكبر عدد من الوفيات.

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