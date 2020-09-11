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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تسجيل 1484 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:59 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، 1484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 256 ألفا و850 حالة، وبلغ عدد الوفيات 9342 حالة، بزيادة قدرها حالة واحدة مقارنة بأمس الخميس، فيما بلغ عدد المتعافين 230 ألفا و600 حالة.

ولأول مرة منذ يونيو الماضي، انخفض عدد اختبارات كورونا المسجلة أسبوعيا من قبل المعهد، ففي الأسبوع الممتد من 31 أغسطس حتى 6 سبتمبر، تم تسجيل مليون اختبار جيد أقل بحوالي 50 ألف اختبار مقارنة بالأسبوع السابق.، وهذه هي المرة الأولى منذ الأسبوع 22 حتى 28 يونيو التي ينخفض فيها عدد الاختبارات مجددا.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الخميس 0.9، ما يعني أن كل 10 مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 9 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء، ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

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