المغرب يسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1889 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 79 ألف و767 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 2 مليون و81 ألف و31 حالة، منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد يوم 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1491 حالة، كما تم تسجيل 2127 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 61 ألف و850.