الأنبا يواقيم يترأس صلوات عيد النيروز بإسنا

احتفلت كنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، بعشية عيد النيروز أو العام القبطى الجديد، الذى يبدأ 11 سبتمبر من كل عام، ويلقب التقويم القبطي بتقويم الشهداء، حيث يعد أول شهر في السنة هو شهر «توت».و ترأس الأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، صلوات عشية عيد النيروز «بمقر المطرانية» بإسنا، وتم خلال صلوات العشية تطييب الرفات المقدسة ثم زفة الرفات، وذلك بحضور آباء كهنة الكنيسة والشمامسة بالإضافة لحضور عدد محدود من الشعب القبطي.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم "1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.