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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:22 ص
إصابة جديدة بكورونا
إصابة جديدة بكورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية الفرنسية أعلى زيادة يومية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة، فيما تنظر الحكومة في مزيد من الإجراءات لوقف تفشي الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن وزارة الصحة، ليل الخميس، أنه تم تسجيل 9843 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتستعد الحكومة لمناقشة مزيد من الإجراءات لاحتواء الجائحة، اليوم الجمعة، وطالب المجلس العلمي الاستشاري الحكومة بالتحرك، حسب التقرير.

ويخشى كثير من الأطباء من أن تكتظ وحدات الرعاية المركزة بالمرضى في الخريف، مثلما كان الوضع في مارس الماضي وحاليا يتم منع التجمعات الكبيرة بالفعلـ ويتم فرض ارتداء الكمامات إجباريا في بعض الأماكن العامة وحتى الشوارع.

وكان عدد الإصابات اليومية القياسي السابق قد تم تسجيله في أواخر مارس عندما تم تسجيل حوالي 7500 حالة.

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