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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

15 إصابة جديدة بكورونا في الصين

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:21 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت لجنة الصحة العامة في الصين،اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي سجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمس 10 سبتمبر الجاري، ارتفاعا من 7 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة ظهرت في مسافرين قادمين من الخارج، لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وارتفعت أيضا الحالات الجديدة الحاملة لفيروس كورونا المستجد دون ظهور أعراض إلى 22 بعدما كانت 15 حالة قبل يوم واحد، ولا تحسب الصين حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.

وبهذا يبلغ العدد الإجمالي لحالات فيروس كوورنا المستجد "كوفيد-19" المؤكدة في الصين 85 ألف و168 حالة في حين يظل عدد الوفيات عند 4634.

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