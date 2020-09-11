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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: ماس كهربائي وراء انفجار مستودع قنابل «مورترز» بالزرقاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 08:10 ص
انفجار مستودع قنابل
انفجار مستودع قنابل مورترز
عبير سليم
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أكد مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الانفجار الذي وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء، لم يسفر عن إصابات في الأرواح.

وأوضح المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسبابه.

ودعت القوات المسلحة الأردنية إلى عدم تداول معلومات غير صحيحة، والحصول على كل ما يتعلق بهذا الأمر من المصادر الرسمية حصرا.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من، فجر اليوم، بمستودع يحتوي على قنابل "مورترز" غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلحة يقع شرق مدينة الزرقاء.

وأضاف "العضايلة" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات، التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، وأضاف "وفقا للقيادة العامة فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل ومخارج مكان وقوع الحادث، ليتسنى لكوادر الدفاع المدني الوصول إلى الحريق.

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