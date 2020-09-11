مصرع 12 شخصًا فى حرائق غرب الولايات المتحدة

مازالت الحرائق تستعر في أنحاء ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن بغرب الولايات المتحدة، يومالخميس، وتسببت في تدمير بلدات وحجب الشمس عن سان فرانسيسكو.ولقي 12 شخصًا، على الأقل، حتفهم جراء الحرائق التي دمرت نحو 3900 مبنى حتى الآن، حسبما أفادت سلطات الإطفاء يوم الخميس.وفي كاليفورنيا، تسببت الحرائق في اشتعال النار بـ 25ر1 مليون هكتار هذا العام، وفقا لما ذكرته هيئة الإطفاء في الولاية يوم الخميس، متجاوزة الأرقام القياسية التي تم تسجيلها في السنوات السابقة.وبحسب هيئة مكافحة الحرائق "كال فاير"، وقعت ستة من أبرز 20 حريق غابات في تاريخ كاليفورنيا خلال عام 2020.وفي بورتلاند، أصدر عمدة المدينة تيد ويلر أمر طوارئ في المدينة بسبب ظروف حرائق الغابات الشديدة التي تهدد الأرواح والممتلكات في كل من المدينة ومنطقة بورتلاند الحضرية.