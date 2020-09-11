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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«تويتر» تعتزم حذف أى نتائج للانتخابات قبل الإعلان رسميًا

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:04 ص
تويتر
تويتر
وكالات
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أعلنت شركة "تويتر" عن سياسة لحذف أو وضع علامات على التغريدات التي تزعم الفوز في أي انتخابات قبل التحقق من النتائج رسميًا.

يأتي هذا الإعلان ضمن مجموعة من السياسات الموسعة التي تم الكشف عنها يوم الخميس، في الوقت الذي تسعى فيه شركة التواصل الاجتماعي إلى احتواء المعلومات الكاذبة أو المضللة بشكل صارم قبل أقل من شهرين من انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت "تويتر" إنها تسعى لـ "المساعدة في وقف انتشار المعلومات المضللة الضارة التي يمكن أن تعرض نزاهة الانتخابات أو أي عملية مدنية أخرى للخطر".

وازدادت المخاوف بشأن التنازع على نتائج الانتخابات، حيث من المتوقع أن يصوت ملايين الناخبين عبر البريد بسبب جائحة فيروس كورونا، مما قد يؤخر فرز الأصوات النهائي.

وكانت الشركة قد قامت بالفعل بالتحقق من مصداقية بعض تغريدات الرئيس دونالد ترامب بشأن التصويت عبر البريد، والتي اعتُبرت خاطئة على نطاق واسع.

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