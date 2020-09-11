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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الجمارك رقم 2 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة محمد عيد مرسى، مدير الإدارة الأولى، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة "مصر للطيران" القادمة من فرانكفورت، اشتبه عبد الرحمن الحسن، مأمور اللجنة الجمركية، في راكبة تحمل جواز سفر عربي أثناء شروعها فى الخروج من اللجنة.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل في حقائبها ما يستحق عنه رسوما جمركية أجابت بالنفي، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بالآشعة بمعرفة أمجد رفعت وخالد محمد مأمورى الفحص، فتلاحظ وجود عبوات تكرارية بكميات كبيرة.

وبالعرض على محمد عيد مرسى، مدير إدارة الجمرك، قرر تكليف وائل إمبابي‘ المشرف على صالة الوصول ومحمود القرش، مأمور الجمرك، لتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 1700 عبوة من مستحضرات التجميل ماركات باهظة الثمن.

وقرر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضدها بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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