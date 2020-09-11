انفجار فى مستشفى بالدار البيضاء

وقع انفجار وحريق في أحد المستشفيات الخاصة في الدار البيضاء بالمغرب فجر الجمعة، وأشارت المصادر إلى أنه نجم عن انفجار جرة غاز، دون وقوع أي إصابات بالأرواح.وأكدت مصادر مطلعة، أن "الانفجار خلف حريقا بالمستشفى الكائن بشارع إدريس السلاوي بمقاطعة أنفا، وتسبب بخسائر مادية بالطابق السفلي للمؤسسة الاستشفائية، من دون وقوع أي خسائر بالأرواح".وتم العمل على نقل نزلاء المستشفى البالغ عددهم 19 شخصا، إلى مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، بينهم شخصان كانا بوحدة العناية المركزة.