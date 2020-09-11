رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من نصف مليون سودانى تضرّروا من الفيضانات

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا) الخميس أنّ أكثر من نصف مليون سوداني يتوزّعون على غالبية ولايات البلاد تضرّروا من الفيضانات التي تسبّبت بها أمطار غزيرة رفعت منسوب مياه نهر النيل إلى مستويات قياسية.

وقال المكتب في بيان إنّه لغاية يوم "الثلاثاء بلغ عدد المتضرّرين من الفيضانات 557.130 شخصًا في 17 من ولايات السودان الـ18. والمناطق الأكثر تضرّرًا هي الخرطوم وشمال دارفو (غرب) وسنار (شرق)".

وأضاف البيان أنّ عدد المنازل التي دمّرتها الفيضانات أو ألحقت بها أضرارًا بلغ 111.426 منزلًا.

وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من أنّ الأمطار الغزيرة التي تهطل على السودان منذ نهاية يوليو تزيد من مخاطر تفشّي أمراض عدّة وتعرقل الجهود الرامية لاحتواء جائحة "كوفيد-19".

وأوضح البيان أنّ نظام الصرف الصحّي في السودان لا يعوّل عليه وأنّ المياه الراكدة في أماكن عديدة تخلق ظروفًا مثالية لتفشّي أمراض تنتقل بالمياه وأخرى تنتقل بواسطة نواقل مثل أمراض الكوليرا وحمّى الضنك وحمّى الوادي المتصدّع والشيكونغونيا " في بلد نظامه الصحّي هشّ للغاية".

ووفقًا للدفاع المدني السوداني، لقي 103 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح من جرّاء الفيضانات التي ألحقت أيضًا أضرارًا بمساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.

وارتفع منسوب النيل إلى 17.62 مترًا، وهو مستوى غير مسبوق منذ بدء رصد النهر قبل أكثر من مئة عام.

موضوعات متعلقة

القوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن واقعة «مجند القطار»

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. هندسة 92.9% وبيطري 97.2% والتمريض 85.2%

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 11-9-2020

فيروس كورونا فى مرحلته الأسوأ

لغز بلا حل.. أكبر أنثى ثعبان تضع 7 بيضات «بدون ذكر»

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل ختام الدورة 27 من «التجريبى» بالمسرح القومى

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة

قريبا.. صدور الترجمة العربية لرواية «مرلين والعائلة»