بايدن: سأحتفظ بوجود للقوات الأمريكية فى الشرق الأوسط

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سيحتفظ بوجود صغير للقوات الأمريكية في العراق وأفغانستان إذا تم انتخابه، وأنه لا يخطط لخفض كبير لميزانية الدفاع الأمريكية.وأضاف بايدن في حديثه لصحيفة "ستارز آند سترايبس"، وهي صحيفة عسكرية أمريكية، إنه يؤيد سحب القوات "ولكن ها هي المشكلة، لا يزال يتعين علينا القلق بشأن الإرهاب وداعش".وتابع: "أعتقد أننا بحاجة لتنسيق قدرة العمليات الخاصة مع حلفائنا"، مضيفا أن أقصى عدد سيتراوح بين 1500 و2000 جندي.وجعل ترامب تقليص وجود القوات الأمريكية في الخارج قضية مركزية في حملته الانتخابية وينتقد الحروب الأمريكية "التي لا نهاية لها".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه سيتم خفض القوات الأمريكية في العراق من 5200 إلى ثلاثة آلاف.وقال ترامب إنه سيقلص وجود القوات في أفغانستان من ثمانية آلاف إلى ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف بحلول يوم الانتخابات في نوفمبر.وذكر بايدن أيضا أنه لا يتوقع خفض ميزانية الدفاع الأمريكية لأن الجيش سيتعين عليه التعامل مع التهديدات المحتملة مثل روسيا والصين.