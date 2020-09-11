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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 58 شخصًا فى مجزرتين بالكونغو الديمقراطية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:10 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قتل 58 شخصًا على الأقلّ في مجزرتين وقعتا في إقليم إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة الإقليم لوكالة فرانس برس.

وقال الوزير أداجيو غيدي إنّ المجزرتين وقعتا في مقاطعة إيرومو في جنوب الإقليم وقد حصدت أولاهما الثلاثاء 23 قتيلًا في حين حصدت ثانيهما الخميس 35 قتيلًا.

واتّهم غيدي "القوات الديمقراطية المتحالفة"، التنظيم المسلّح الأوغندي النشأة، بالوقوف خلف هاتين المجزرتين اللتين خلّفتا "موجة نزوح كبيرة".

وقال الوزير إنّ مرتكبي المجزرتين هم مسلّحو "القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين "يفرّون من الضغط العسكري الذي يتعرّضون له في إقليم شمال كيفو ولا سيّما في بيني".

ومنذ نوفمبر يشنّ الجيش الكونغولي "عمليات واسعة النطاق" ضدّ مسلّحي هذه الميليشيا في إقليم شمال كيفو المتاخم لإيتوري.

ومنذ بدأ الجيش عملياته ضدّهم، يشنّ مسلّحو الميليشيا الذين يعيشون في الأدغال هجمات متواصلة على المدنيين في إيتوري.

وهذه الميليشيا التي كانت في الأصل حركة تمرّد أوغندية مسلمة، قتلت منذ أبريل 890 شخصًا، وفقًا لمنظّمة محليّة متخصّصة بدأت بإحصاء الضحايا منذ ذلك التاريخ.

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