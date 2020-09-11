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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إلهام شاهين تهنئ شقيقها بمناسبة خطبته

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 05:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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هنأت الفنانة إلهام شاهين، أخيها أمير شاهين بمناسبة خطوبته على منة جاب الله، وذلك خلال موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

كما شاركت الإعلامية بوسي شلبي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة من حفل خطوبة الفنان أمير شاهين على منة جاب الله، موجهة التهنئة للعروسين قائلة: "ألف مبروك خطوبة أمير شاهين الغالي على منة جاب الله".

يذكر أن أمير شاهين شارك في الكثير من الأعمال الفنية أثناء طفولته من بينها (السجينتان، آه يا بلد آه)، لتستمر مسيرته الفنية بعد أن أصبح شاب بالمشاركة في العديد من الأعمال الفنية الأخرى ما بين السينما والمسرح والتلفزيون، وكان من بينها (شباب على الهواء، امرأة في ورطة، مسك الليل).

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