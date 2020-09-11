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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة الأردنى: لا يوجد ضحايا فى حادث انفجار الزرقاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 03:11 ص
جريدة الدستور
أحمد عاشور
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نفي الدكتور سعد جابر وزير الصحة الأردني، ما تم تداوله من تصريحات صدرت بسقوط ضحايا إثر انفجار الزرقاء.

ودعا جابر، لعدم تداول المعلومات غير الصحيحة عن انفجار الزرقاء.

ومن جانبه صرح أمجد عودة وزير الإعلام الأردني، أن الانفجار نتج بسبب تماس كهربائي في منطقة معزولة.

وكانت وكالات الأنباء الدولية قد تناقلت تصريحات عن مسئولين بالأمن العام الأردني، تفيد مقتل شخصين وجرح 3 آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بمدينة الزرقاء.

وكان قد وقع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.

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