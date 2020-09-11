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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة بيئية تحذر من خطر مخيف بشأن الدخان الأسود فى انفجار بيروت

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 06:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
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حذّرت منظمة "غرينبيس" البيئية، من خطورة الدخان المنبعث من حريق الإطارات داخل مرفأ بيروت، لما قد يتضمّنه من ملوثات عضوية يمكن استنشاقها أو مركبات شديدة السمية.

وأوضحت المنظمة العالمية في سلسلة تغريدات "بناء على المعلومات المتداولة بشأن السبب وراء الحريق المشتعل في مرفأ بيروت، أنه ينتج عن حرق الإطارات جسيمات دقيقة ودخان مرئي ورماد، ولكن أيضًا الكثير من الملوثات العضوية المتطايرة التي يمكن تنشقها حتى خارج نطاق الدخان".

ونبهت إلى أن الدخان قد يحتوي "مركبات شديدة السمية مسببة للسرطان، وغالبًا ما تكون هذه الجسيمات من المركبات العضوية المتطايرة والكربون الأسود وغيرها من الغازات الحمضية مثل ثاني أكسيد الكبريت"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ونصحت المنظمة "جميع سكان منطقة بيروت ومحيطها البقاء في المنزل وإبقاء النوافذ مقفلة والابتعاد عنها وعن الشرفات، والالتزام بوضع الكمامات".

واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت عند قرابة الساعة الواحدة ظهرًا (10،00 ت غ)، الخميس، بدأ داخل مستودع يحوي إطارات وزيوت ثم تمدد إلى مستودعات أخرى. ورغم جهود الإطفاء المستمرة بمشاركة طوافات الجيش، لم يتمكن عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من إخماده بشكل كامل على الفور.

وأفاد الدفاع المدني عن "جيوب" لا تزال النيران فيها مشتعلة ليلًا.

وتسبب الحريق بتصاعد سحب كبيرة من الدخان الأسود، تمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤيته قبل أن يغطي سماء العاصمة.

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