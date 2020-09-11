عمدة «بورتلاند» الأمريكية يحظر فض المظاهرات بالغاز

وجّه عمدة مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، مكتب شرطة المدينة، يوم الخميس، بالتوقف عن استخدام الغاز المسيل للدموع (سي إس) أثناء المظاهرات، وذلك بأثر فوري.ويعتبر المركب من أكثر أشكال الغاز المسيل للدموع شيوعا، وتم استخدامه بانتظام خلال أشهر من الاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي وقعت في المدينة الواقعة غربي البلاد.وقال عمدة المدينة تيد ويلر في بيان: "اعتمدت بورتلاند ومقاطعة مولتنوماه وشرطة الولاية على غاز سي إس خلال المئة يوم الماضية، حيث يوجد تهديد لسلامة الحياة، نحن بحاجة إلى شيء مختلف، نحتاج إليه الآن".كما دعا ويلر سكان المدينة إلى الحد من العنف الذي اندلع خلال بعض الاحتجاجات.يشار إلى أنه بموجب نظام الحكم في بورتلاند، يضطلع عمدة المدينة بمهام رئيس البلدية ومفوض الشرطة، وأمر ويلر بحظر استخدام الغاز المسيل للدموع من منطلق صلاحياته كمفوض للشرطة.وتعرض استخدام الغاز المسيل للدموع، الذي يمكن أن يحرق الشعب الهوائية، لمزيد من التدقيق خلال جائحة فيروس كورونا بسبب مخاوف من أنه قد يجعل الأشخاص أكثر عرضة لأمراض الجهاز التنفسي.