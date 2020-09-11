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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية ينيب «زين العابدين» لتكريم سيدة القطار

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
اللواء حاتم زين العابدين
اللواء حاتم زين العابدين
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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قدم اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، يرافقه المهندس محمد صلاح، سكرتير عام المجلس، ولمياء خليفة، نائب رئيس المجلس، بوكيه ورد وبرقية شكر إلى صفية أبوالعزم، مدرسة رياض الأطفال، والمعروفة إعلاميا بـ"سيدة القطار"، صاحبة واقعة قطار المنصورة - القاهرة، لدعمها واقعة المجند ورفضها سلوك كمسري القطار.

وجاء ذلك بالإنابة عن الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

كما أجرى محافظ الغربية، اتصالا هاتفيًا بسيدة القطار وجه خلال المكالمة كافة معاني الشكر والثناء لموقفها البطولي والريادي لدعم مجند القوات المسلحة وسداد قيمة تذكرة لها فضلًا عن اعتراضها تسليمه وإنزاله من جانب الكمسري ومشرف القطار لعدم توافر النقود معه وعدم قدرته علي سداد قيمتها.

وأشاد محافظ الغربية بسيدة القطار ودعمه لها في مجال عملها وحياتها الأسرية متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق خلال الفترة المقبلة.
محافظ الغربية ينيب «زين العابدين» لتكريم سيدة القطار
محافظ الغربية ينيب «زين العابدين» لتكريم سيدة القطار
محافظ الغربية ينيب «زين العابدين» لتكريم سيدة القطار
محافظ الغربية ينيب «زين العابدين» لتكريم سيدة القطار

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