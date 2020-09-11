رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الأردنى يوضح تفاصيل انفجار الزرقاء

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:57 ص
انفجار الزرقاء
انفجار الزرقاء
وكالات
طباعة
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن انفجارًا وقع فجر الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

وكان التلفزيون الأردني الرسمي بث في خبر عاجل أنّ انفجارا قويا وقع في منطقة الغباوي شرق مدينة الزرقاء الواقعة إلى الشرق من العاصمة عمّان.

وقال التلفزيون في خبر عاجل "انفجار في منطقة الغباوي في الزرقاء".

وتضم محافظة الزرقاء العديد من معسكرات الجيش الأردني، بحسب ما نقلت "رويترز".

موضوعات متعلقة

وزير النقل يعتذر لراكب قطار «المنصورة- القاهرة».. ويحيل الكمسارية للتحقيق

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

براتب 1600 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

«سيدة القطار»: الرئيس السيسي كرمني وأرسل لي وفدًا وهدية

الصور

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

وفد من الرئاسة يفاجئ «سيدة القطار» وهي على الهواء بـ«آخر النهار»

«بعد التخفيض».. ننشر قائمة سعر التصالح فى مخالفات البناء بمختلف المحافظات

«قومي المرأة» يُعين «سيدة القطار» بفرع الغربية ويكرمها الأسبوع المقبل

إحداها خصم 50 يوما.. 3 عقوبات من «النقل» لرئيس «قطار المنصورة» والمشرف

إنفوجراف

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

image description

شروط شراء وحدة سكنية غير مخالفة (إنفوجراف)

image description

طريقة صناعة الـ«ترند» الإخواني (إنفوجراف)

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

أيام زمان

«أغنياتي لا تناسب البدلة والكرافتة».. طقوس حميد الشاعري في الغناء

«أروع سنوات».. حكايات فنانين في الجيش المصري

أسرار محمود الجندي.. قضى 7 سنوات بالجبهة وشائعات «التشيع» طاردته لسبب غريب

عمرها 19 عامًا.. أحمد السنباطي يروي حكاية ألحان والده مع فيروز

نجم الساعة

حسن الرداد: تعلمت الغوص وركوب الخيل والموتوسيكلات من أجل «توأم روحى»

منوعات

الصين تكتشف لوحًا حجريًا عمره 190 عامًا

علماء يبتكرون بروتينات تحمي من كورونا

فتاة تفتح مشروعًا لـ مخبوزات الشوفان بهدف دعم مرضى السكر (صور)

حرائق كاليفورنيا تسبب ظاهرة غريبة (فيديو)

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: الأنتيكات تترك بيوتها أحيانا
مدحت بشاى
إعلام الوطن.. الرسالة والتحدى
د. محمد عفيفي
العشق والمصير المشترك
جمال طه
تحركات الكاظمى ومحاولات استرداد الدولة العراقية
المزيد

الثقافة

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

كرم مراد يقدم التراث النوبى بمركز طلعت حرب.. الليلة

قريبا.. صدور الترجمة العربية لرواية «مرلين والعائلة»

شاليمار شربتلي تزين ميادين جدة بلوحات تشكيلية