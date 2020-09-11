وزير الصحة السودانى يؤكد ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين

أكد وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم، ضرورة توفير جميع الأدوية للمواطنين، مشددًا على أن هذا الهدف من أولويات وزارته.وذكرت وزارة الصحة السودانية، في بيان مساء الخميس، أن عبدالرحيم دعا أعضاء اللجنة التسييرية لملاك الصيدليات بولاية الخرطوم، خلال لقائه معهم، إلى العمل معا من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، وحتى ينعم المواطن بخدمة علاجية متكاملة.وقدمت اللجنة تقريرا عن الوضع الراهن والمشاكل والتحديات التي تواجه ملاك الصيدليات، واتفق الجانبان على تكوين لجنة من وزارة الصحة الاتحادية تعمل على الوصول إلى حلول لتلك العقبات.