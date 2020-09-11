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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

ما حكم صلاة المرأة فى الأماكن العامة بما فيها المسجد؟.. «الأزهر» يُجيب

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
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نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة في الأماكن العامة والتي جاءت كالآتي..

⁦▪️⁩ صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد.

⁦▪️ ⁩ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.

⁦▪️ ⁩فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.

⁦▪️⁩ فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود.

⁦▪️⁩ ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.

⁦▪️ ⁩ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.

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