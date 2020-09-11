ما حكم صلاة المرأة فى الأماكن العامة بما فيها المسجد؟.. «الأزهر» يُجيب

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة في الأماكن العامة والتي جاءت كالآتي..⁦▪️⁩ صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها خارجه، بما في ذلك المسجد.⁦▪️ ⁩ولكن إن خشيت المرأة فوات وقت صلاةٍ وهي خارج بيتها في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه، وأدَّت صلاتها.⁦▪️ ⁩فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها.⁦▪️⁩ فإن لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛ صحت صلاتها، وإن كان يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود.⁦▪️⁩ ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر.⁦▪️ ⁩ويجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة وهي لابسة حذاءها ما دام طاهرًا.