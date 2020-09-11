مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى انفجار الأردن

صرح الأمن العام أردني أن الحادث ناجم عن انفجار قنبلة في مدينة الزرقاء الأردنية، من مخلفات الأمن الداخلي في منطقة الغباوي.وأكد الأمن العام الأردني، على مقتل شخصين وجرح 3 آخرين جراء انفجار قنبلة من مخلفات الأمن الداخلي بأحد مستودعات الجيش بمدينة الزرقاء.وبدأت قوات الأمن العام الأردنية بفتح تحقيق في أسباب الانفجار.وأوضحت قوات الأمن أن الانفجار وقع خارج المواقع السكنية بمدينة الزرقاء الأردنية.وكان قد وقع انفجار هائل في ضواحي مدينة الزرقاء إلى الشمال الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.