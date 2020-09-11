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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

انتشال جثمان غريق بعد 3 أيام من البحث فى مفيض توشكى

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 01:29 ص
الغريق
الغريق
أسوان_إسراء توفيق
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تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بمحافظة أسوان من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بمفيض توشكى الذي يقع بالقرب من مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مدينة أسوان وتم إيداعه في المشرحة.

ولقى شاب مصرعه غرقًا أثناء السباحة بمفيض توشكى، بالقرب من مدينة أبوسمبل السياحية جنوب مدينة أسوان، منذ ثلاث أيام.

وبخصوص واقعة الغرق قال محمد كمال شقيق الغريق، إنهم قدموا من القاهرة للعمل في أسوان، وأن مفيض توشكى يقع أمام السكن الخاص بهم، مشيرا إلى أنه أثناء تأدية شقيقه عبدالله السباحة في المفيض لقى مصرعه غرقًا منذ 3 أيام حتى الوقت الحالي ولم يتم انتشال جسمانه، موضحًا أن شقيقه يبلغ من العمر 16 عامًا وهو أصغر أشقائه سنًا.

وأضاف لـ"الدستور''، أن الغواصين بدأوا في عمليات البحث على جثمان شقيقه منذ مساء أول يوم لغرقه، واليوم يعد الثالث للبحث عنه.

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