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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
ختام الملتقى
ختام الملتقى
ايهاب مصطفى
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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ختام الملتقى الثاني لأفلام المحاولة بقصر السينما، حيث بدأت وقائع الختام بتقديم الفرقة المصرية للموسيقى العربية فاصل من أغاني "مبيسألش علي أبدا، يا لعبة الأيام، ساكن في حي السيدة، وحشتني".

وفي كلمته، أشار الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما ورئيس الملتقى، إلى أن لجنة التحكيم قد اختارت هذا العام 26 فيلمًا للاشتراك في المسابقة لمخرجين شباب، ما بين روائي وتسجيلي قصير، مؤكدا على خروج فيلم واحد من المسابقة برغم جودته، لمخالفته لشروط المسابقة، حيث إنه من إنتاج عام 2017، ومن شروط المسابقة أن تكون الأفلام المتقدمة لها من إنتاج عامي 2018، 2019.

كما قدم الشكر للجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد البدري رئيسًا، وعضوية كل من مدير التصوير تامر جوزيف، والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعي، وقدم لهم شهادة تقدير قصور الثقافة.

كما تم تقديم جوائز الفنانين الفائزين في المسابقة المتمثلة في شهادات التقدير ودروع قصور الثقافة وهي: جائزة سعيد الشيخ - فرع المونتاج، للمونتير محمد حسني ياسين، عن فيلم "عندما يرضي الناس"، جائزة عبد العزيز فهمي - فرع التصوير، لمدير التصوير أحمد عاشور، عن فيلم "أمين"، جائزة لينين الرملي - فرع السيناريو، للسيناريست أحمد أبو الفضل، محمد المصري، عن فيلم "أمين"، جائزة سمير سيف - فرع الإخراج، للمخرج أحمد أبو الفضل، عن فيلم "أمين"، جائزة أفضل تجديد وابتكار، للمخرجة فاطمة فيض الله، عن فيلم "بارافان"، جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج عامر أبو حسيبة عن فيلم "توشريت"، جائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير لفيلم "عندما يرضي الناس" إخراج محمد حسني ياسين، جائزة أفضل فيلم روائي قصير لفيلم "أمين" إخراج أحمد أبو الفضل، وحجبت جائزة فريد شوقي - فرع التمثيل.

وفي الختام تم عرض الأفلام الفائزة في المسابقة، حيث جاء الحفل بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.
ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما
ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما
ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما
ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

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ختام الملتقى الثانى لأفلام المحاولة بقصر السينما

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