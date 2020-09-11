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الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تخطط لإرسال حيوانات إلى القمر

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:34 ص
إرسال حيوانات إلى
إرسال حيوانات إلى القمر
وكالات
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اقترح خبراء في معهد "فيتسني ماش" الروسي على مؤسسة "روس كوسموس" إرسال مركبة "أوريول" الفضائية الروسية إلى نقطة "لانجرانج" التي تبعد عن الأرض مسافة نحو 315 ألف كيلومتر، وعلى متنها كائنات أحيائية مختلفة، بما فيها الحيوانات.

ويأتي ذلك لإجراء تجارب فضائية أحيائية أثناء التحليق في مدار بعيد حول الأرض يقع في نصف الطريق من الأرض إلى القمر.

جاء ذلك في مقال نشرته الخميس 10 سبتمبر مجلة "الفضاء وتصنيع الصواريخ".

وأعرب كاتبو المقال عن قناعتهم بأنه يجب أن يختلف شكل المركبة المأهولة بالحيوانات عن شكل القمر الصناعي "بيون - إم" الذي سبق لـ"روس كوسموس" أن أطلقته إلى مدار الأرض منذ أعوام.
وأوضحوا أن مركبة "أوريول" الفضائية الروسية الواعدة المخصصة للتحليق إلى القمر هي أفضل مركبة تصلح لتحقيق هذا المشروع.

يفترض أن تطلق المركبة بصاروخ "سويوز – 5" الروسي الجاري تصنيعه حاليا ووحدة التسريع "فريغات " إس بي أو".

يذكر أن "بيون" هي أسرة من الأجهزة الفضائية المخصصة لإجراء التجارب الأحيائية، بما في ذلك دراسة تأثير الإشعاعات وانعدام الوزن على الكائنات الأحيائية.

وكان الاتحاد السوفيتي قد أطلق عام 1973 أول قمر صناعي من هذا النوع من طراز "كوسموس – 605"، أما روسيا فأطلقت عام 2013 القمر الصناعي البيولوجي "بيون - إم".

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