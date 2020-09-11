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الجمعة 11 سبتمبر 2020 الموافق 23 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
وكالات
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أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 89ر405 نقطة، أو 5ر1%، ليصل إلى 58ر27534 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 77ر59 نقطة، أو 8ر1%، ليصل إلى 19ر3339 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر221 نقطة، أو 0ر2%، ليصل إلى 59ر10919 نقطة.

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