مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض يوم الخميس.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضًا 89ر405 نقطة، أو 5ر1%، ليصل إلى 58ر27534 نقطة.وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 77ر59 نقطة، أو 8ر1%، ليصل إلى 19ر3339 نقطة.وتراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 97ر221 نقطة، أو 0ر2%، ليصل إلى 59ر10919 نقطة.