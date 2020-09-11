الكنيسة الأرثوذكسية تستأنف عودة قداسات الجمعة.. اليوم

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، باستئناف عودة القداسات الإلهية ليوم الجمعة بإجراءات احترازية مشددة.وأعلن القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانٍ له، أنه في إطار الفتح التدريجي للكنائس، فإنه تقرر عودة إقامة صلوات القداسات يوم الجمعة، من كل أسبوع بالنظام نفسه المطبق حاليًا بالكنائس من حيث العدد.وقال حليم، في بيانه، إن عودة قداسات الجمعة تبدأ يوم 11 سبتمبر الجاري مع ضرورة الاستمرار في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها، موضحًا أنه سوف يسمح بفتح دور الحضانات التابعة للكنائس بنسبة 50% مع تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.جدير بالذكر أنه الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية استأنفتا عودة قداسات الجمعة يوم 28 أغسطس، وذلك وفقا لقرارات مجلس الوزراء بعودة الصلوات أيام الجمعة.